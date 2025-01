Gaeta, botte alla ex compagna: denunciato uno straniero

Le urla provenienti da un’abitazione hanno spinto alcuni cittadini a chiamare il 112. I Carabinieri della Tenenza di Gaeta sono intervenuti trovando un uomo di 28 anni, cittadino straniero residente in città, che aveva aggredito la sua ex convivente durante una lite. La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali.

Solo pochi giorni prima, il 10 gennaio, i Carabinieri avevano denunciato un 54enne della provincia di Napoli per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, a cui aveva rivolto ripetute minacce telefoniche e verbali. Anche in questo caso è stato attivato il “Codice Rosso” per garantire la protezione della vittima.

Gli episodi mettono in evidenza l’importanza di un’azione rapida e decisa contro la violenza di genere.