Gaeta, da domani il mercato si sposterà in via Marina di Serapo

Da domani, il mercato settimanale che si svolge nel tratto di Corso Italia compreso tra gli incroci di via Venezia e via Serapide, si svolgerà su via Marina di Serapo.

Lo ha comunicato l’Assessore al commercio Massimo Magliozzi: “Per consentire i lavori di riqualificazione di corso Italia – spiega Massimo Magliozzi – iniziati in questi giorni e fino a completamento degli stessi, il mercato settimanale che si svolgeva nell’area indicata, si sposterà su via Marina di Serapo nella zona del lungomare compresa tra l’incrocio di via Serapide e l’incrocio con via Venezia. Tale spostamento – aggiunge l’assessore – è stato reso necessario per consentire i lavori di restyling del tratto di Corso Italia che vanno a completare quanto realizzato e programmato dall’Amministrazione comunale. Ringraziamo gli operatori del mercato settimanale che hanno condiviso la scelta fatta che non creerà disagi neanche ai consumatori considerando che lo spostamento è soltanto di poche centinaia di metri rispetto al luogo dove si svolgeva precedentemente”.