Gaeta, Di Vasta(FdI) chiede chiarezza e smentisce accordi per le elezioni

Marco Di Vasta, portavoce di Fratelli d’Italia Gaeta vuole far chiarezza su delle presunte indiscrezioni:

“Mi corre l’obbligo di smentire tali affermazioni, Fratelli d’Italia al momento non ha preso parte a nessun tavolo né ha avviato discorsi e incontri in merito al futuro candidato sindaco. I rapporti interni tra i partiti del centrodestra sono cordiali e questo mi lascia ben sperare in una intesa per il 2022, ma prima di parlare di persone sarà opportuno parlare di programmi e trovare una sintesi su cosa fare per la città di Gaeta. L’impegno di Fratelli d’Italia per mantenere unito il centrodestra anche a Gaeta di sicuro non mancherà”.

Prosegue, chiedendo massima chiarezza e lucidità nelle prossime elezioni amministrative verso le persone ed i partiti che vi si presenteranno, escludendo una corsa senza simboli da parte di FdI.

“Ci tengo a precisare che -conclude il portavoce- Formia e Gaeta non devono necessariamente andare a braccetto. I contesti sono diversi e ciascun coordinamento comunale farà le sue scelte. Pertanto non è affatto vero che Gaeta sta attendendo quanto avverrà nella vicina Formia, trattandosi di due realtà indipendenti.

Resto basito da indiscrezioni che sembrano avere come unico scopo quello di minare una futura alleanza e buttare in pasto nomi e circostanze ben lontane dalla realtà. Auspico in futuro e con l’approssimarsi delle elezioni, una maggiore serietà da parte di tutti gli attori in campo”.