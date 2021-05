Vaccini, dal 2 giugno il “Week day Festa della Repubblica AstraZeneca”

La Regione Lazio ha annunciato un nuovo “Open Week” AstraZeneca per i giorni della Festa della Repubblica, cioè da mercoledì 2 giugno a sabato 5 giugno.

La fascia di età dei destinatari ancora non è stata comunicata, anticipiamo però che sarà possibile sull’applicazione “Ufirst” prenotare il ticket virtuale.

Occorrerà anche in questo caso cliccare su Open Week della Regione Lazio per selezionare il centro vaccinale scelto per la somministrazione del vaccino e scegliere poi la fascia oraria dell’appuntamento.

Ricordiamo che nella stessa settimana, l’1, 2 e 3 giugno i ragazzi del Lazio che dovranno sostenere l’esame di maturità potranno effettuare il vaccino in uno degli Hub aderenti all’iniziativa.