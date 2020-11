Gaeta, due 18enni fermati in auto con un chilo di hashish: arrestati

Due ragazzi di 18 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I giovani sono stati fermati a Gaeta, sull’Appia, a bordo di una Mercedes Classe A.

I due, residenti a Formia, sono stati controllati e trovati in possesso di 10 panetti di hashish, dal peso complessivo di un chilo. Sono ora ai domiciliari nelle proprie abitazioni in attesa del processo per direttissima.

Sui panetti sequestrati c’era la dicitura AK. Si tratta, hanno spiegato i militari, di una sostanza stupefacente, prodotta nelle regioni mediterranee della Spagna e dell’Italia, con predominanza di Sativa (65%), che produce, generalmente, sensazioni di rilassamento, di euforia, di rilassamento, di miglioramento umorale e di un aumento della creatività.