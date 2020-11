Riapre la strada provinciale tra Santi Cosma e Coreno Ausonio, monitoraggio contro le frane

Sarà riaperta entro gennaio la strada provinciale al confine tra Santi Cosma e Damiano e Coreno Ausonio. Entrerà in funzione un sistema di monitoraggio contro le frane collegato con un semaforo che, al primo pericolo, impedirà il traffico.

Questa mattina il consigliere provinciale Giancarlo Cardillo, il presidente della Provincia, Carlo Medici e il dirigente del settore Viabilità dell’ente provinciale, Paolo Rossi, hanno effettuato un sopralluogo alla presenza del delegato all’urbanistica del Comune di Castelforte, Fiorenzo Petrucelli.

L’arteria è stata chiusa al traffico circa sei anni fa in seguito ad una frana e da tempo si sta lavorando a individuare una soluzione per restituire l’infrastruttura alla piena fruibilità dei cittadini dell’intera area. In particolare appena insediatosi come consigliere provinciale, Cardillo, ha lavorato con il presidente ed i dirigenti provinciali per mettere in sicurezza l’area. La Provincia ha dunque predisposto un progetto che prevede l’installazione di un sistema di monitoraggio collegato ad un semaforo che si attiva immediatamente in caso di smottamenti grazie a dei sensori installati sul crinale montuoso che registrano qualsiasi movimento e trasmettono il segnale al semaforo che diventa rosso e blocca il traffico veicolare. Contemporaneamente i sensori attivano una sorta di segnale d’allarme che avvisa di possibili cadute massi la polizia locale e i tecnici comunali. Il sistema, il cui costo è di circa 40mila euro, sarà realizzato entro la fine dell’anno ed entrerà in funzione nella prima decade di gennaio.

Dell’opera, che renderà dunque più facili i collegamenti nell’area interessata, si sono interessati il sindaco di Santi Cosma e Damiano Franco Taddeo, che negli anni non ha mancato di sollecitare una soluzione, e quello di Coreno Ausonio, Costanzo Simone.

“Con l’avvio di questo progetto – ha sottolineato il presidente Carlo Medici – la Provincia restituisce alle comunità del sud pontino un’arteria stradale importante grazie ad una propria progettazione nell’ambito delle funzioni di programmazione in materia di viabilità”.