Gaeta e Minturno: la prefettura riapre le scuole, ma lezioni sospese per disinfezione

A Minturno e Gaeta, nonostante la riapertura delle scuole, le lezioni sono sospese comunque fino al 7 marzo per una disinfezione degli ambienti scolastici.

Ieri pomeriggio, durante l’incontro in prefettura era stato sottolineato che il sud pontino non fosse zona “gialla” a causa di un caso positivo di Coronavirus e che il decreto del governo non prevede in questi casi la chiusura delle scuole. Le ordinanze dei sindaci che ne avevano disposto la chiusura non potevano quindi essere valide.

A Gaeta e Minturno però i primi cittadini hanno disposto una sanificazione straordinaria, in quanto non prevista, che sarà effettuata in questi giorni. Le lezioni riprenderanno il 9 marzo.

In particolare a Gaeta “nella Scuola primaria “Don Bosco”, Scuola d’infanzia “Giovanni Paolo II”, la Scuola primaria “G. Mazzini”, Scuola secondaria di primo grado 2G. Carducci”, asilo nido via Amalfi, scuola infanzia e primaria “Virgilio”, scuola dell’infanzia e primaria “Sebastiano Conca”, scuola secondaria di primo grado “Principe Amedeo” per le giornate del 4, 5, 6, 7 marzo saranno sospese le attività didattiche per permettere la disinfezione degli ambienti scolastici. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 9 marzo”.

Questa mattina il personale scolastico competente sta provvedendo allo spostamento di mobili dalle mura al fine di consentire il corretto espletamento del servizio. Il 5 marzo verrà effettuato l’intervento mediante la nebulizzazione di un prodotto disinfettante a base di sali quaternari d’ammonio.

Intanto si attende il nuovo decreto del governo e la chiusura di tutte le scuole si prospetta più vicina.