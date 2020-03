Treni in tilt, un’ora di ritardo sulle tratte Roma – Nettuno e Napoli – Roma

Ritardi di oltre un’ora dei treni sulle tratte Roma – Nettuno e Napoli – Roma via Formia. I rallentamenti sono iniziati questa mattina alle 6.45, quando i pendolari iniziano a viaggiare per raggiungere i posti di lavoro. Un guasto alla stazione di Campoleone ha mandato in tilt il traffico ferroviario e l’offerta è stata prontamente rimodulata per far fronte alle emergenze.

Intanto gli operai hanno riparato il guasto. Alle 8.20 tutto è tornato regolare, ma intanto i viaggiatori della mattina hanno subito notevoli disagi. Molti i treni in ritardi e quello di Aprilia delle 7.22 per Roma Termini è stato cancellato.