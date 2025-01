Gaeta, fugge al controllo spintonando i carabinieri: arrestato

Un 31enne, originario di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Gaeta in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi ad un normale controllo da parte dei militari, ha spintonato uno di essi dandosi alla fuga per le vie del centro.

Raggiunto subito dopo dagli uomini dei carabinieri, è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione, venendo trovato in possesso di una dose di cocaina. Processato per direttissima, per il 31enne il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di firma.