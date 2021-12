Gaeta, l’IISS Caboto apre agli open day per gli studenti

L’appuntamento con le attività di orientamento dell’IISS “Giovanni Caboto” torna con le tradizionali modalità e proseguono con la campagna social #chooseCaboto.

Porte aperte in presenza, dunque, per gli appuntamenti con la classica iniziativa dell’ “Open Day” con ben quattro date. Sarà possibile visitare la scuola di Piazza Triste a Gaeta a cominciare dal prossimo venerdì 10 dicembre dalle 16 alle 19, a seguire sabato 18 dicembre, dalle 9 alle 12.30. Altre due date sono previste, invece, per il mese di gennaio: sabato 8 dalle 18 alle 20.30, e venerdì 14 dalle 16.30 alle 19.30.

Saranno queste le occasione per scoprire tutti gli spazi e gli strumenti essenziali della didattica di indirizzo, che si articola in quattro aree: Conduzione del Mezzo Navale (CMN ex capitani), Conduzione degli Impianti e degli Apparati Marittimi (CAIM ex macchinisti), Conduzione degli Apparati e Impianti Elettronici di bordo (CAIE) e Area Tecnico-Logistica ( per chi vuole lavorare col mare da terra).

La formazione del “Caboto” si caratterizza per il dinamismo continuo tra l’insegnamento teorico e l’esperienza empirica, resa possibile dai laboratori specifici di materia di cui l’istituto è dotato: planetario, laboratori di fisica, chimica, elettronica, Sala Macchine virtuale – per la simulazione di un percorso attraverso gli apparati marittimi tramite casco Oculus ed un joystick (tipo PSP); Sala del Simulatore di Navigazione di classe A e la Stazione Meteorologica.

Sarà possibile scoprire questo e molto altro dal vivo non solo in occasione delle giornate in programma per gli “Open Day”, ma anche prenotando al numero 0771- 46.00.47 la propria visita ad hoc possibile – per il mese di Dicembre – ogni mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 17.