Gaeta, ”Nonni a bordo”: da settembre le minicrociere per la terza età

Si chiama “Nonni a bordo” ed è un’iniziativa promossa da ilovecharter.it in collaborazione con il Comune di Gaeta.

Destinatari delle gite in barca i “nonni” della città che ogni mercoledì di settembre dalle ore 9, presso la Base Nautica “Flavio Gioia”, si imbarcheranno per una minicrociera a bordo del gozzo cabinato “Italia” che costeggiando il litorale di Monte Orlando, li condurrà davanti la spiaggia di Serapo.

Per le persone dai 70 anni in su il tour in barca è totalmente gratuito.

“Con le gite in barca – aggiunge il delegato ai centri anziani Damiano Fustolo – andiamo ad arricchire le iniziative già programmate nei tre centri anziani della città di Gaeta. Molti dei nostri iscritti, inoltre, nella loro vita hanno vissuto il mare per motivi di lavoro e per passione. Adesso, con la minicrociera, avranno l’opportunità di trascorrere del tempo libero in compagnia dei loro coetanei tra ricordi ed emozioni”.

“Nonni a bordo” prenderà il via dal 1 settembre e proseguirà ogni mercoledì del mese. La gita in barca è gratuita per gli over 70, le modalità di prenotazione sono semplicissime e le stesse possono essere accettate telefonicamente dando solo nome e cognome con contatto telefonico oppure recandosi al desk di Gaeta posizionato sul Lungomare Caboto (di fronte alla fontana di San Francesco).

A bordo possono salire al massimo 12 ospiti. La partenza è subordinata alle condizioni meteo-marine dalle ore 9 e la durata del tour è di 1 ora e mezza circa. Ombra assicurata per tutti, ma non è previsto il bagno.

Per info e prenotazioni: