Sonnino, incendio sulla Frosinone – Mare di fronte due distributori

Continuano le emergenze incendi in questa stagione estiva, l’ultimo risale a questa mattina intorno alle 8.

A fuoco la collina che, nel territorio di Sonnino, fiancheggia la SS 699, più conosciuta con Frosinone – Mare. Per causa da stabilire, si è propagato l’incendio che ha aggredito la vegetazione, di fronte a a due stazioni di rifornimento carburante.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e garantire sicurezza non solo per i distributori, ma anche per la circolazione stradale.