Gaeta, partono i lavori sulla strada provinciale Sant’Agostino

Partiranno domani i lavori sulla strada provinciale Sant’Agostino di Gaeta, dal km 22.500. L’intervento è finalizzato al miglioramento dell’arteria soprattutto sul versante della sicurezza.

“Un intervento – ha detto il sindaco Cosmo Mitrano – che conferma l’attenzione che l’amministrazione provinciale ha nei confronti della nostra città e che ringrazio per la proficua collaborazione e sinergia con il territorio”.

“Via Sant’Agostino – ha continuato Mitrano – per noi rappresenta un’arteria stradale importante e strategica che collega il centro città con il litorale di ponente. In questi anni di amministrazione abbiamo dimostrato con azioni concrete che non esistono periferie e tutti i quartieri della città di Gaeta meritano lo stesso trattamento, attenzione e cura. Nel caso specifico, i residenti di via Sant’Agostino e dell’omonima piana e litorale, possono confidare sul nostro supporto e, come in questa circostanza, sul forte legame tra l’ente comunale e quello provinciale”.