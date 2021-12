Gaeta, presentazione biografia “Alla ricerca di Nino Manfredi”

Domani alle ore 17 si svolgerà l’ultimo appuntamento letterario alla Biblioteca comunale “Salvatore Mignano” di Gaeta, sarà presentato la biografia “Alla ricerca di Nino Manfredi” di Andrea Ciaffaroni, con il ciclo di eventi “Gaeta incontra gli autori”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse”, nell’ambito del progetto finanziato dal Cepell.

La biografia è dedicata al grande attore ciociaro che per quarant’anni è stato in villeggiatura nel Golfo di Gaeta, possedendo una villa a Scauri. Modera l’incontro il giornale del quotidiano “Il Messaggero” Giuseppe Mallozzi.

Una biografia imponente, realizzata grazie anche al contributo del Centro Sperimentale di Cinematografia e impreziosita da quasi 150 foto rare provenienti anche dall’archivio personale della famiglia Manfredi, è frutto di numerosissime interviste e lunghe indagini condotte in decine di archivi dove, tra il recupero di soggetti inediti e altre primizie. In questo lavoro Ciaffaroni offre agli studiosi, ai fan e ai lettori tutti un’opera unica per riscoprire l’uomo e soprattutto l’artista che fu Nino Manfredi.

Questa biografia, realizzata con l’amichevole quanto preziosa collaborazione di Carlo Amatetti, è anche arricchita dagli interessantissimi contributi di Alberto Anile e Alberto Crespi, due dei più illustri critici italiani.