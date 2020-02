Gaeta, truffe online: vendono escavatori e orologi mai consegnati. Tre denunce

Vende un mini escavatore su internet, ma non lo consegnerà mai. I carabinieri di Gaeta hanno denunciato due persone perché truffando un ignaro cittadino avrebbero venduto il macchinario per 600 euro. Il compratore aveva accreditato la somma su una carta prepagata, ma non lo ha mai visto arrivare. Così ha presentato denuncia. I militari dopo attente indagini sono riusciti ad individuare i presunti responsabili, che dovranno ora rispondere del reato di truffa.

Stessa accusa per un 51enne, sempre denunciato dai carabinieri di Gaeta, per aver venduto uno Smartwatch per 200 euro. Anche in questo caso l’acquirente non ha mani visto l’orologio.

