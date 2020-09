Gaeta, trovato con oltre 50 grammi di cocaina: 20enne arrestato

Un 20enne di Gaeta è stato arrestato oggi dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo durante il controllo ha tentato la fuga, ma è stato presto raggiunto e fermato dai militari.

Durante la perquisizione prima sulla sua persona e successivamente presso la sua abitazione haconsentito di rinvenire grammi 4.03 grammi di hashish e 51,04 grammi di cocaina, nascosta e suddivisa in dosi. La droga è stata sequestrata. Il giovane è stato invece condotto presso il proprio domicilio ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.