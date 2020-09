Una 57enne di Minturno è stata trovata in possesso di una quantità di sostanza stupefacente opportunamente nascosta. In casa aveva infatti 74 grammi di cocaina, 54 di hashish e 77 grammi di mannite utile per il taglio della droga.

Rinvenuto anche il materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato. Per questo i carabinieri di Scauri l’hanno arrestata e condotta presso la propria abitazione ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.