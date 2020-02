Un’auto è stata distrutta ieri dalla fiamme a Scauri. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere l’incendio di una vettura parcheggiata davanti un ristorante in via Bisegna.

Le operazioni di spegnimento hanno evitato anche che le fiamme si propagassero alla struttura commerciale adiacente.

Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, è stato effettuato un controllo per acquisire elementi utili per stabilire le cause. Le indagini sono in corso.

