“Gaeta! Tuffati nel 2025”, tutto pronto per la 17esima edizione del tuffo di Capodanno

Come da tradizione, torna sulla spiaggia di Serapo a Gaeta la tradizione del tuffo di Capodanno più longevo della Riviera d’Ulisse. Giunta alla 17esima edizione, quest’anno la kermesse che prende il nome di “Gaeta! Tuffati nel 2025”, ha l’obiettivo di battere il record storico di partecipanti, circa 200, stabilito nella giornata di inizio 2023.

E’ proprio per questo motivo che gli organizzatori dell’evento hanno invitato con questo messaggio alla partecipazione:

“L’invito del primo gennaio 2025 a Gaeta, presso lo stabilimento ‘Nave di Serapo’, è rivolto davvero a tutti, giovani e anziani, famiglie con bambini. Non c’è bisogno di iscrizione, servono solo il piacere e il coraggio di farsi un tuffo nello splendido mare di Gaeta. Negli anni passati c’è anche chi si è addobbato in modo bizzarro, ma basta indossare un costume ed un pizzico di spavalderia per immergersi nelle acque gelide e cristalline. Ci piace sottolineare che questo evento, inizialmente dei gaetani, nel tempo è diventato un’attrazione turistica destagionalizzata, una calamita che attira curiosi e partecipanti da tutta Italia, dagli Stati Uniti, dalla Corea del Sud, dalla Germania… Questa è l’annata ideale anche per chi non ha mai vissuto la festa balneare di Capodanno, viste le previsioni meteo ottimali per Gaeta nei minuti del tuffo: cielo quasi sereno, mare calmo, vento praticamente assente, temperatura 12-13 gradi. Con un memorial dedicato a Fulvia Frallicciardi, venuta a mancare nel 2023, storica padrona di casa della Nave di Serapo”.