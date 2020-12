Gaeta, viola la quarantena e mente per giustificarsi: denunciato

Un 46 enne di Gaeta è stato fermato il 20 dicembre scorso alle 8.30, dai carabinieri alla guida della propria autovettura. Aveva violato, uscendo di casa, l’obbligo della quarantena domiciliare in quanto positivo al Covid-19.

L’uomo ha tentato di giustificarsi riferendo di essersi allontanato dal luogo di domicilio per raggiungere l’ospedale di Formia per urgenti necessità mediche. Le verifiche espletate dai carabinieri nei giorni successivi, hanno provato però che la sua presenza non era stata registrata in alcuno dei nosocomi del distretto socio-sanitario del golfo di Formia e Gaeta. Per questo motivo è scattata la denuncia e dovrà pagare anche una sanzione salata.