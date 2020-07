Un yatch ha preso fuoco, poco fa, mentre era ormeggiato sul lungomare Caboto a Gaeta. Immediatamente accorsi i vigili del fuoco: sono arrivati via mare e via terra. L’imbarcazione è rimasta danneggiata, ma l’intervento tempestivo ha impedito alle fiamme di propagarsi oltre. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento in collaborazione dell’autorità portuale.