Latina, Economia riparte con la didattica in presenza. Studenti tra i banchi dal 21 settembre

La Facoltà di Economia dell’università La Sapienza della sede di Latina riparte con le lezioni in presenza. Il 21 settembre si torna tra i banchi, nel rispetto delle misure di sicurezza. Per chi non potrà frequentare, sarà garantita la modalità telematica.

L’Area didattica ha organizzato le seguenti attività di orientamento rivolte alle future matricole del corso di studi triennale in Management e diritto d’impresa:

– dal 20 al 30 luglio: visita della sede universitaria, per conoscere le strutture e le aule nelle quali si svolgerà il percorso universitario, e consegna del kit della matricola, contenente tutte le informazioni relative al corso di studi;

– il 23 luglio: partecipazione a un business game virtuale, organizzato dalla prof.ssa Rosa Lombardi (titolare dell’insegnamento di Economia aziendale), nel quale ci si potrà mettere in gioco per fare emergere le proprie idee di business vincenti in un contesto competitivo dinamico;

– il 31 agosto: incontro interattivo con il prof. Marco Benvenuti (Presidente del Consiglio di Area didattica) sul funzionamento del corso di studi;

– dal 1° al 16 settembre: frequenza di un precorso di Matematica, che consentirà alle future matricole di acquisire le nozioni fondamentali per seguire le successive lezioni di Matematica corso base;

– il 21 settembre: inizio delle lezioni e presentazione dei corsi.