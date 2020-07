Garrone e Dior fanno ciack nei Giardini di Ninfa

Il regista Matteo Garrone ha lavorato nei giorni scorsi nei Giardini di Ninfa per la maison Dior, per girare il film di presentazione della collezione autunno-inverno 2020-2021.

“E’ un omaggio alla bellezza – commenta la Fondazione Roffredo Caetani – il film girato da Garrone presso il Giardino di Ninfa per la casa di alta moda Dior. Le immagini, scelte per raccontare la prossima collezione autunno-inverno e lanciate nel primo pomeriggio di oggi sui canali social della Maison, raccontano un paesaggio stupefacente”.

“Il regista Matteo Garrone e la casa di moda Dior – spiega il presidente Tommaso Agnoni – ci hanno fatto un regalo speciale perché hanno scelto di celebrare il Giardino di Ninfa nell’anno del centenario. Questo film racconta l’eccellenza di una casa di moda famosa in tutto il mondo e la racconta attraverso il luogo che forse meglio racchiude il senso di bellezza, romanticismo, la poesia della natura e della storia. Un inno alla bellezza, dunque, che non poteva non essere realizzato a Ninfa”.