Gemellaggio Seromenta-Arborea, dopo 20 anni un nuovo ponte

Il gemellaggio tra Sermoneta e Arborea si consolida: ieri sera al castello Caetani una cerimonia per confermare l’amicizia e il legame tra i due Comuni.

I sindaci Giuseppina Giovannoli e Manuela Pintus, del Comune in provincia di Oristano, hanno voluto sottoscrivere un nuovo “patto” che impegna le amministrazioni comunali a promuovere e incentivare occasioni di confronto e di incontro tra le rispettive realtà imprenditoriali, agricole, del mondo della scuola e dell’associazionismo.

Un gemellaggio nato venti anni fa dalla comune tradizione della polenta – entrambe le città hanno una sagra della polenta molto rinomata – e che ora si sviluppa estendendo il proprio raggio d’azione anche negli altri settori.

Testimoni della firma sono stati il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e l’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati.

“Con questa firma simbolica – ha detto il sindaco Giovannoli – abbiamo gettato nuove fondamenta per costruire un ponte ideale che colleghi le nostre due città. Il gemellaggio deve rappresentare una crescita per le nostre comunità, a vocazione agricola e turistica, per mettere a sistema le nostre potenzialità e creare opportunità di collaborazione”. “Come istituzioni siamo chiamate a sostenere il comparto agricolo, che rappresenta ancora oggi una fetta fondamentale della nostra economia. Aziende agricole, ortofrutticole, zootecniche e casearie che credono in questo territorio nonostante le difficoltà e a cui dobbiamo contribuire a dare gli strumenti per svilupparsi. Quello che abbiamo voluto fare organizzando questa cerimonia – ha concluso Giovannoli – è mettere in risalto quel patrimonio immateriale fatto di persone, di tradizioni, di cultura e di sapere”.

L’appello del sindaco di Sermoneta è stato raccolto dall’assessore regionale Onorati, che ha manifestato la disponibilità della Regione a fare la propria parte, perché Sermoneta e Arborea sono “due territori molto agricoli, a vocazione zootecnica, le cui comunità crescono nell’incontro e nel confronto reciproco su promozione, enogastronomia e turismo sostenibile”.

La delegazione di Arborea era composta da produttori agricoli e importanti realtà casearie, come la cooperativa Latte Arborea, che esporta in venti paesi del mondo, o la Cooperativa Produttori Arborea. Anche Sermoneta ha presentato alcune delle tante eccellenze del proprio territorio.

“La nostra provincia – ha detto il presidente Medici – è la più importante del Lazio come produzione agricola e ha molte affinità con Arborea, comune costiero e dall’architettura razionalista e sono felice di essere testimone di questa conferma”.

“Questo gemellaggio – ha concluso il sindaco di Arborea Pintus – non si limita a essere solo un atto formale ma ha preso forma partendo dalla comune radice della polenta e cresciuto coinvolgendo tutti i campi, turistico, enogastronomico, agricolo, dell’associazionismo”.

La delegazione di Arborea ha partecipato oggi alla Sagra della Polenta di Sermoneta, che ha portato nel centro storico migliaia di cittadini e turisti da tutta la Regione.

1 di 7

LE VOSTRE OPINIONI

commenti