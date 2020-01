Serie C: 3-2, la Del Prete virtus volley vince dopo un’intensa battaglia

Partita di cartello quella che va in scena al Liceo Dante Alighieri tra la Del Prete Virtus Latina e il Cumbo Roma 7, le due formazioni si distanziano di un solo punto in favore delle romane. Coach Schivo scende in campo con Noschese, Scorsini, Farkas, Russo, Chiappini, Mancini e Mastruzzi. L’inizio non è dei migliori, le leonesse di Latina sembrano contratte e non riescono ad esprimersi al meglio, ne approfitta perciò il Roma 7 che chiude abbastanza facilmente il primo set sul punteggio di 19-25. Nel secondo set scende in campo lo stesso sestetto del primo, ma l’atteggiamento non è uguale, Mancini è quasi imprendibile per le romane e Mastruzzi comincia a prendere le misure in difesa sulla Bochagova e compagne. Coach Scotti effettua tre cambi ma la situazione non cambia, si finisce con lo stesso risultato del primo set ma questa volta in favore del Latina 25-19. Il terzo set è da cardiopalma, partono male le ragazze di Schivo che spende subito un tempo sull’1-5 per le romane, le cose però non sembrano cambiare e sul 9-16 decide di sostituire Chiappini con capitan Paioletti. Il cambio si rivela provvidenziale, si recupera e si va avanti punto su punto, agli attacchi della Bochagova e della Forestieri, rispondono puntuali Paioletti, Mancini e Russo, ma purtroppo non basta, passa ai vantaggi Roma 7 e chiude il set 26-28. Ma l’aria è cambiata lo si percepisce, si scende in campo subito con capitan Paioletti in campo che non tradisce le attese, Mastruzzi (la migliore in campo oggi), è onnipresente in difesa, le romane faticano a chiudere i punti e il set si chiude 25-21 per le ragazze di Latina. Si va così al tie break. Il Latina parte bene allunga subito e cambia il campo sull’8-5, ma Roma 7 non molla e si riporta in parità (8-8). Coach Schivo, a questo punto, decide di sostituire una stremata Mancini con Chiappini, si va avanti punto su punto fino ai vantaggi che si chiudono in favore delle leonesse 19-17, dopo 2 ore e 30 di gioco intenso e di grande livello e che permettono a Latina di raggiungere in classifica proprio il Roma7 a 28 punti. Sabato si va a Frascati per l’ultima partita del girone d’andata.

“Faccio i complimenti alle ragazze perché oggi hanno interpretato la partita nella maniera giusta, non hanno mai mollato anche nei momenti più difficili e di questo sono molto contento- ha commentato coach Luca Schivo a fine match-Ora però non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare il nostro percorso senza sottovalutare nessuna partita”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti