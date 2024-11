Genazzano a Perdifiato, trionfo di Vulpiani e Magrini

Si è conclusa con il trionfo di Daniele Vulpiani e di Simona Magrini, la corsa Genazzano a Perdifiato, – 8° Memorial Don Marcello Schiavella, 23esima tappa del circuito In Corsa Libera.

Un grande successo per la gara competitiva di 9,5 km organizzata dall’A.S.D. Atletica Genazzano e patrocinata dal Comune di Genazzano, sotto l’egida FIDAL e OPES. La manifestazione ha attirato un gran numero di partecipanti ed oltre 200 atleti hanno onorato ancora una volta la memoria di Don Marcello Schiavella, ex parroco di Genazzano e promotore dei valori sportivi tra i giovani del territorio. Affiancate alla competizione principale, hanno avuto grande successo anche la camminata sportiva di 4,5 km e le gare dedicate ai giovani di tutte le età, con distanze variabili dai 200 ai 2000 metri.

La classifica maschile ha visto al primo posto Daniele Vulpiani della Tivoli Marathon con un tempo di 00:32:21, seguito da Gabriele Caroli dell’A.S.D. Atletica Cave, che ha completato il percorso in 00:33:54, e Federico Bracaglia della Olibanum Overrunners ASD, che ha raggiunto il traguardo in 00:34:30. Nella classifica femminile, il primo posto è stato conquistato da Simona Magrini della Olibanum Overrunners ASD, con un tempo di 00:39:08, seguita da Pamela Cavino della A.S.D. Piano ma Arriviamo (00:43:38) e da Babalic Anisoara della Italiana Running A.S.D. (00:44:10).

“Ringrazio di cuore il Comune per il prezioso patrocinio e per averci messo a disposizione il Castello Colonna e le sue splendide sale, oltre a tutti gli spazi necessari per lo svolgimento dell’evento – dichiara Antonella Ciprotti, presidente dell’A.S.D. Atletica Genazzano – Un grazie speciale va alle associazioni di volontariato, sempre presenti e fondamentali per il successo di questa manifestazione, alla Polizia Locale di Genazzano, al personale dell’Arma dei Carabinieri di Genazzano, alla Protezione Civile Ninfeo Bramante, all’Associazione Carabinieri in congedo, all’equipe sanitaria della Croce Rossa Italiana e a tutti i volontari che nel periodo antecedente alla gara e ovviamente per tutta la durata dell’evento si sono impegnati al massimo per la riuscita della gara”.

Tutti i giovani partecipanti e i primi 150 iscritti alla gara di 9,5 km hanno ricevuto un pacco gara contenente una sacca con beni alimentari e una maglia celebrativa dell’evento.

“Un riconoscimento particolare va ai genitori dei giovani atleti dell’Atletica Genazzano, che non sono soltanto accompagnatori, ma veri e propri pilastri della nostra società – aggiunge Antonella Ciprotti – L’Atletica Genazzano è nata per promuovere lo sport tra i giovani e i nostri atleti master ne sono parte integrante, in prima linea nel dare l’esempio. Desidero anche ricordare che tutto questo è nato dall’idea e dall’impegno del Prof. Amedeo Rossi, insegnante di educazione fisica che ha voluto dimostrare quanto lo sport scolastico possa essere una base solida per l’agonismo, veicolo di valori positivi e di un’educazione psico-motoria completa. Mi auguro che questa realtà sportiva ed educativa possa proseguire il suo cammino di crescita negli anni futuri, attirando sempre più giovani verso lo sport, con l’invito a partecipare numerosi alla prossima edizione, con la speranza di vedere ancora più ragazzi e ragazze nelle gare giovanili”.

Anche il Sindaco di Genazzano, Dr. Alessandro Cefaro, è intervenuto per sottolineare l’importanza dello sport per i giovani. Oltre a salutare i runner e le società presenti, ha ribadito, in qualità di medico, i numerosi benefici che la pratica sportiva apporta a tutte le età, dai più giovani agli adulti.

Con questo appuntamento, Genazzano a Perdifiato si conferma un evento di rilievo per appassionati di corsa e per la comunità locale, che tramite lo sport preserva e promuove valori di impegno, passione e memoria.