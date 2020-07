Gianni Morandi si gode le vacanze sull’isola di Ponza e raggiunge in barca Palmarola. Sole, posti splendidi e buon cibo. Mostra infatti prodotti tipicamente italiani, come lui stesso sottolinea: pomodoro, mozzarella e basilico.

Un’altra foto lo ritrae a Ponza, l’ha scattata la moglie scrive su Instagram, per tutti i fan che conoscono la canzone con Rovazzi: “Ridatemi Anna se no chi me le fa le foto!”.

Poi un indovinello: “Questo viaggio in Italia, iniziato ieri, mi ha portato alla prima tappa. Sapreste dirmi se riconoscete questo luogo? La camicia non è un indizio…”. E’ il sindaco dell’isola pontina, Franco Ferraiuolo, che gli risponde riprendendo la foto su Facebook: “Caro Gianni Morandi, benvenuto a Ponza! Ci rallegriamo e ti ringraziamo per aver scelto la nostra bellissima isola quale prima tappa del tuo tour turistico”.

Gianni Morandi arriva sull’isola seguendo quella che tra vip e politici sembra essere diventata una moda dopo il lockdown: una visita a Ponza per rigenerarsi.