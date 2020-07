Anziano morto solo, ritrovato in casa dai vigili del fuoco di Latina. Abitava nel quartiere Nicolosi e per giorni nessuno si è accorto della sua assenza.

Sono stati i vicini a preoccuparsi non vedendolo da un po’. I vigili del fuoco sono intervenuti per aprire l’appartamento e permettere l’ingresso agli operatori sanitari del 118. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.