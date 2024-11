Giochi Scolastici, tempo di finali

Tempo di finali per i Giochi Scolastici con le attività avviate negli istituti di tutta la provincia di Latina, che vedono conclusa la fase eliminatoria. A breve i ragazzi si sfideranno nuovamente sui campi di gioco per decretate i campioni provinciali.

Ottimi risultati per l’organizzazione progettuale di Opes Latina e Pepe Blu, con il supporto del Comune di Latina e con il patrocinio di Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, Comune di Terracina, Comune di Sabaudia.

Dopo aver documentato una prima settimana di attività che hanno spaziato dal sud pontino fino a Latina, vediamo quali sono stati gli ultimi incontri che hanno visto protagonisti tantissimi ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e delle primarie del Comune di Latina. Queste ultime, si sono affacciate quest’anno per la prima volta al mondo dei Giochi Scolastici, in via sperimentale.

Lunedì 18 novembre presso il campo della Premier Sporting Club di via Pontina, è stata la giornata dedicata al calcio a5 a Latina. Vince il titolo di campione per le primarie nella disciplina del calcio a5 femminile, la Don Milani Latina. Seconda classificata la Cencelli di Sabaudia. Successo anche per il calcio a5 maschile delle primarie di Latina dove a conquistare il titolo è stata la scuola Cencelli Sabaudia che è tornata a casa con il trofeo, davanti a Don Milani arrivata seconda ed alla Caetani Tor Tre Ponti Latina Scalo, arrivata terza. Si qualifica invece per la finale provinciale calcio a5 maschile delle secondarie di primo grado, la scuola Da Vinci di Latina, che ha conquistato il primo posto davanti alla Cencelli Sabaudia seconda, Manuzio Latina Scalo e Don Milani terze. A premiare, Stefano Pedrizzi, segretario generale di Città Sport Cultura e responsabile della struttura Premier Sporting Club di Salvatore Bianchi, che ringraziamo fortemente per l’ospitalità.

Ci spostiamo al sud pontino quando giovedì 21 novembre si sono svolte presso la scuola Milani di Fondi, le prove di qualificazione dell’atletica in collaborazione con associazione Ars et Vis di Laura Nallo che ringraziamo. Presenti tantissimi ragazzi delle scuole in sfida con velocità e scuola cross: Milani Fondi, Amante Fondi, Garibaldi Fondi, Milani Terracina, Giovanni XXIII Monte San Biagio e Comprensivo Itri.

Ancora atletica lo scorso lunedì 25 novembre, ma stavolta a Latina per decretare gli altri finalisti che si andranno a commisurare nelle finali. Si sono tenute le prove di velocità e campestre presso il Campo Coni tra gli istituti: Don Milani Latina, Da Vinci Rodari Latina, Manuzio Latina Scalo, Volta Latina, Giuliano Latina. Le attività si sono svolte in collaborazione con la Nissolino Intesatletica e Atletica Latina80 di Giampiero Trivellato e Anna Maria Corona.

Nella stessa mattinata, a Fondi in scena le qualificazioni di Calcio a5 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi. Si qualifica per la finale maschile l’Istituto Amante di Fondi. Per il team femminile passa in finale l’Istituto Garibaldi di Fondi. Complimenti a tutti i ragazzi degli altri Istituti in gara: Don Milani Fondi, Don Milani Terracina, Giovanni XXIII Monte San Biagio, Comprensivo Itri e grazie alla collaborazione della ASD Vis Fondi Settore Giovanile.

Si passa al volley femminile di Latina svolto martedì 26 novembre presso la palestra del plesso Caetani di Latina Scalo. Dopo una finale combattuta, si qualifica per la finale provinciale la Volta di Latina. Secondo posto per la Don Milani e terzo per la Manuzio.

Le finali

I qualificati di atletica maschile e femminile si sfideranno nella finale provinciale giovedì 5 dicembre a Latina presso il Campo Coni di via Botticelli.

I qualificati del calcio a5 maschile e femminile si sfideranno nella finale provinciale lunedì 9 dicembre a Fondi presso il Palazzetto dello Sport in via Mola Santa Maria.

I qualificati di basket maschile e femminile disputeranno la finale lunedì 9 dicembre a Fondi presso la Tensostruttura Iacuele di via Gobetti.

I finalisti di volley maschile e femminile si sfideranno giovedì 12 dicembre presso la palestra della scuola Caetani di Latina Scalo in Piazzale dell’Ambrosia.

La finale di dama maschile e femminile si terrà giovedì 12 dicembre presso l’aula polivalente della scuola Caetani di Latina Scalo in Piazzale dell’Ambrosia.

“Ci stiamo dirigendo verso le finali dei Giochi Scolastici – commenta Daniele Valerio presidente provinciale Opes Latina – Ancora sono tanti gli appuntamenti che vedranno protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia ed anche delle primarie in fase sperimentale. Grande la soddisfazione – sottolinea Valerio – per come vengono affrontate le sfide con entusiasmo e partecipazione, ma soprattutto con la voglia di divertirsi e fare sport da parte degli studenti. Come sempre ringraziamo gli otto comuni Comuni protagonisti che hanno accolto il progetto, le diciassette realtà scolastiche in gioco, le strutture che hanno ospitato gli incontri fino ad oggi: le palestre dell’Istituto Giovanni XXIII di Monte San Biagio e del plesso Caetani di Latina Scalo, l’Smg Basket Latina, la Tensostruttura A. Iacuele di Fondi, la Premier Sporting Club, l’Istituto Don Milani di Fondi, il Campo Coni di Latina, il Palazzetto dello Sport di Fondi. Grazie allo sponsor ufficiale Sport’85, agli arbitri, ai referenti progettuali coinvolti: Michele Guida, Luca Rizzi, Sonia Caldon, Laura Nallo, Giampiero Trivellato, Emilio Cibelli”.