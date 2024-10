Giochi Scolastici, tutto pronto per la quinta edizione

Tutto pronto per la quinta edizione dei “Giochi Scolastici”. Opes Latina e Pepe Blu, scendono in campo al cospetto degli istituti della Provincia di Latina per l’edizione 2024/25, proseguendo il lavoro di potenziamento dello sport all’interno delle scuole svolto negli anni. Una novità sperimentale, permetterà l’accesso al progetto anche alle classi quarte e quinte elementari del solo Comune di Latina, facenti parte degli istituti aderenti.

Lo scorso anno sono stati nove i differenti Comuni che hanno preso parte alle attività con diciassette istituti scolastici che si sono messi scegliendo di affidare ai Giochi Scolastici il compito di portare un surplus di sport e divertimento tra i loro alunni. Quest’anno sono già molte le adesioni pervenute, segno che l’iniziativa è attesa e partecipata in tutto il mondo scolastico della provincia. Sarà possibile inviare la propria adesione entro il 15 ottobre alla mail opeslatinaeventi@gmail.com.

Il progetto è patrocinato da Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Comune di Fondi, Comune di Terracina, Comune di Sabaudia. I Giochi Scolastici, sono una vera e propria proposta formativa in ambito sportivo che darà modo di dar vita ad un campionato tra Istituti scolastici con il fine di promuovere la pratica e l’educazione. I ragazzi, saranno i diretti protagonisti di tornei che concorreranno ad una crescita non solo in termini sportivi, ma anche umani e sociali. Gli incontri sanno suddivisi in gironi divisi tra Latina, nord e sud pontino. Proprio per quest’ultimo, le attività si svolgeranno a Fondi. Sport’85 sarà invece main partner del progetto con i voucher premio destinati agli istituti aderenti.

Le discipline proposte sono Volley M/F, Pallacanestro M/F, Calcio A5 M/F, Atletica M/F, Dama M/F. La squadra rappresentativa di ogni istituto si andrà a commisurare con le squadre delle altre scuole in competizione tramite prove a punteggio. Tutto ciò rappresenterà tra l’altro, una concreta opportunità per costruire un team di lavoro, che diverrà a seguito dei vari allenamenti, pronto anche ad affrontare i Campionati Studenteschi nell’eventualità l’istituto decidesse di entrarne a far parte. Sarebbe infatti importante sfruttare la preparazione fisica dei Giochi Scolastici a lungo termine, in un’ottica di proseguimento delle attività dell’istituto in ambito sportivo.

I Giochi Scolastici partiranno ufficialmente a novembre. È possibile seguire lo sviluppo delle attività sul sito e sui canali social di Opes Latina.