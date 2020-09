Giorgia Meloni a Terracina per sostenere Roberta Tintari: “Politica all’altezza della nostra storia”

Giorgia Meloni ieri sera è stata a Terracina per sostenere la campagna elettorale di Roberta Tintari, candidata sindaco nella città di Monte Giove. Un intervento come sempre da fiume in piena, davanti a un pubblico nutrito arrivato per ascoltare le ragioni di Fratelli d’Italia per il prossimo voto.

“Terracina è considerata una perla del Lazio – ha detto – finora ha avuto la fortuna di avere amministratori capaci e con una visione della città. In Italia abbiamo una grandissima risorsa che è il mare: in molti fanno finta che non esista. Ci serve una politica che sia all’altezza della nostra storia e della nostra identità: a Terracina siete fortunati perché la avete. Avete l’opportunità di portarla avanti, con le prossime elezioni. La qualità della politica è importante per la democrazia: chi vi tradisce, non lo dovete votare, come chi prima si combatte e poi si allea per fare il governo”.