Giornata contro la violenza di genere, la Polizia nella scuole di Latina

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Questura di Latina ha organizzato un incontro con gli studenti dell’I.S.S. San Benedetto – Einaudi – Mattei, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “…questo non è amore”.

Il Questore Vinci, insieme al Dirigente Scolastico Prof. Ugo Vitti, ha avuto l’opportunità di riflettere con gli studenti sull’importanza della prevenzione e della denuncia dei fatti di violenza. È stato sottolineato che per abbattere questo fenomeno, ormai una piaga sociale, è necessario un cambiamento culturale che passa attraverso gli incontri con i più giovani. All’iniziativa hanno partecipato il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr.ssa Marina Marra, la Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Latina, Dr.ssa Lisa Iovanna, il Commissario Capo Dr.ssa Valeria Morelli, la Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio Dr.ssa Monica Sansoni e l’esperta in psicologia e criminologia Dr.ssa Erica Stravato.

Tra i saluti istituzionali anche la Dr.ssa Petti dell’Ufficio Scolastico Provinciale e la Dr.ssa Cerilli, consigliera Provinciale in rappresentanza della Provincia di Latina. Gli studenti sono stati protagonisti dell’evento, partecipando attivamente alla discussione sul tema e esibendosi in uno spettacolo danzante insieme alla ballerina professionista Rachele Peloso, che ha regalato ai presenti un toccante momento artistico dedicato al tema della violenza. La settimana di iniziative dedicate al tema si concluderà domani con un incontro finale che si terrà al Teatro Comunale G. d’Annunzio e che ospiterà gli alunni di tutti i restanti Istituti Superiori di Latina.

La Polizia di Stato, da sempre impegnata nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati di violenza di genere, sostiene con incessante impegno l’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con l’intento di superare gli stereotipi e i pregiudizi e per promuovere una nuova cultura di genere.