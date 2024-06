Giornata del Migrante a Formia, una serata tra musica e sensibilizzazione

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante la Cooperativa Diaconia, in collaborazione con il Comune di Formia, mercoledì 19 giugno organizzerà una serata di sensibilizzazione e musica. L’appuntamento è in Piazza della Vittoria a partire dalle ore 19.00 con gli interventi di Don Alfredo Micalusi, Direttore Caritas dell’Arcidiocesi di Gaeta-Formia, Don Mariano Salpinone, parroco della Chiesa Cuore Immacolato di Maria nel Villaggio Don Bosco di Formia, e di Fabio Piccoli, responsabile dell’area accoglienza della Cooperativa Diaconia. L’iniziativa sarà aperta dai saluti del sindaco Gianluca Taddeo e dell’assessore alle Politiche Sociali Rosita Nervino.

A seguire, il concerto di Antonio Petronio & Ritmo Dissidente, che per l’occasione faranno tappa a Formia con la tournée 2024 “Salviamo il Mondo”. La band del basso Lazio metterà in scena un concerto innovativo che fonde il folk con il pop, la musica popolare con elementi di reggae, funky e rock. L’accesso all’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per il secondo anno consecutivo, la Cooperativa Diaconia ha scelto il Comune di Formia per raccontare il tema dell’accoglienza attraverso testimonianze, storie d’integrazione e musica. Diaconia infatti dal 2021 nella città pontina gestisce con successo un progetto di accoglienza SAI grazie alla collaborazione con il Comune di Formia, la Prefettura di Latina e la Diocesi di Gaeta. Un modello che sta contribuendo in maniera positiva al benessere e allo sviluppo della comunità.