Giornate Fai di Primavera, ecco i siti aperti a Latina

Sabato e domenica prossimi torneranno le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni (elenco dei luoghi e modalità di partecipazione, consultabili su www.giornatefai.it).

Per l’occasione, la Delegazione FAI di Latina, propone la visita di alcuni interessanti siti

in collaborazione e con il patrocinio del comune di Pontinia e del Consorzio di Bonifica

Lazio Sud Ovest, nell’ambito di un itinerario denominato: “Le vie dell’acqua”. In

particolare, i siti che saranno aperti e visitabili nelle Giornate FAI di Primavera, sono

il Palazzo Comunale di Pontinia, l’impianto Idrovoro di Mazzocchio la torre Idrica di Pontinia il MAP Museo dell’Agro Pontino di Pontinia e la sede storica del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino di Latina.

Le Giornate FAI di Primavera sono realizzate grazie all’impegno della Delegazione

FAI di Latina, guidata dalla dott.ssa Gilda Iadicicco, dai ragazzi del FAI Giovani, dal

gruppo FAI Ponte fra Culture della delegazione e da tanti altri volontari che affiancano

la Delegazione. Importante anche la partecipazione degli Apprendisti Ciceroni, studenti

di varie scuole della provincia appositamente formati per raccontare al pubblico le

caratteristiche dei luoghi da visitare.

Al riguardo, la Delegazione FAI di Latina ringrazia per la collaborazione il Consorzio

di Bonifica, in particolare il presidente Pasquale Conti, il direttore Natalino Corbo e

Barbara Mirarchi, responsabile della comunicazione. Un ringraziamento anche al

sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo e alla delegata Cappelli.

Si ringraziano, inoltre, per la fattiva presenza sempre numerosa ed entusiasta tutti i

dirigenti, docenti e studenti degli istituti che hanno aderito all’invito di partecipare

all’evento:

– Liceo Manzoni, liceo Alighieri, istituto Vittorio Veneto, e liceo Majorana di

Latina;

– Liceo Ramadù di Cisterna,

– Liceo Da Vinci di Terracina

– Istituto Rita Levi Montalcini di Sabaudia

Grazie alla partecipazione del gruppo “Fai ponte fra culture” sarà inoltre possibile

effettuare visite guidate in lingua russa e ucraina, un bel segnale di integrazione tra

culture oltre che di pace.

Grazie agli studenti del Liceo Manzoni di Latina, saranno a disposizione guide in lingua

inglese e tedesco.

Le parole del Presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico in

occasione della XXXII edizione delle Giornate FAI di Primavera: “Raccontare il

patrimonio culturale per educare la collettività a proteggerlo e a prendersene cura:

da questa necessità nacquero nel 1992 le Giornate FAI di Primavera dando vita, e

poi corpo, e poi forza ad una impressionante struttura di volontariato – le

Delegazioni del FAI -, che con entusiasmo e pervicacia eccezionali in questi

trentadue anni hanno aperto al pubblico 15.540 luoghi dimenticati o difficilmente

visitabili raccontandoli, appunto, con semplicità e passione a ben 12 milioni e

515.000 di cittadini. Ai benefici di questo raccontare se ne è ora aggiunto un altro:

quello della fisicità e del ruolo che essa ha per un vero apprendimento”.