Giovane minaccia di buttarsi da un palazzo a Latina, salvato

Attimi di paura quelli vissuti nella tarda mattinata in via Pontinia a Latina, un giovane adolescente ha minacciato di gettarsi dal settimo piano di un palazzo situato nella via.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina supportati dall’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco. L’area è stata completamente transennata in modo da allontanare le persone che si erano radunate e permettere ai Vigili del Fuoco di gonfiare il telone di salvataggio.

Hanno parlato con il giovane due agenti della Polizia che hanno cercato di convincerlo a desistere. Dopo oltre un’ora il ragazzo, che da quanto sembra non vivrebbe nel palazzo, è sceso anche dal davanzale rientrando in sicurezza nel terrazzo. Sono stati momenti drammatici e pieni di tensione dove il personale dei soccorsi ha temuto al peggio, sul terrazzo per parlare con lui sono saliti anche il fratello e la sorella del ragazzo, insieme a polizia, sanitari del 118 e un capo reparto dei vigili del fuoco.