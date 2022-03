Latina, incontri con Questura e Curia per la prevenzione dei reati

Proseguono gli incontri organizzati dalla Questura di Latina per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo, della devianza minorile, dell’abuso di bevande alcoliche, dell’uso di sostanze stupefacenti, della violenza di genere e dei reati in danno delle persone più fragili.

Con lo slogan #la Polizia va a scuola, avranno luogo due incontri con gli studenti di Istruzione Secondaria, cui parteciperanno il Questore Michele Maria Spina, il Commissario Capo Valeria Morelli e il tossicologo Carlo De Mei Dirigente Medico del Servizio Dipendenze, delegato dal Direttore Generale dell’ASL di Latina Silvia Cavalli.

Gli eventi sono in programma domani alle ore 09.00, presso l’Istituto Professionale “Mattei” e giovedì 4 marzo alle ore 10.00 presso l’Istituto Professionale “Einaudi”.

In particolare, insieme ai ragazzi saranno approfondite le problematiche connesse alla diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché al consumo smodato di sostanze alcoliche, al fine di illustrare la possibile “interazione” tra sostanze psicoattive e dipendenze comportamentali, nella consapevolezza che tali fenomeni possono essere arginati attraverso un deciso cambiamento culturale e mediante una incisiva attività di prevenzione, che si realizza grazie alla conoscenza e al dialogo.

Proseguono, inoltre, i quotidiani incontri con il Questore di Latina nell’ambito della V edizione dell’iniziativa PretenDiamo Legalità, promossa dal Dipartimento della P.S. in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e, a livello provinciale, con il contributo della Dottoressa Emiliana Bozzella dell’Ufficio Provinciale Scolastico. Incontrare i ragazzi delle scuole è un’occasione particolarmente preziosa perché, oltre a fare formazione sui temi della sicurezza e della legalità, consente una efficace azione di prossimità con le giovani generazioni, risorsa fondamentale della comunità.

Inoltre, nell’ambito della campagna permanente di sensibilizzazione “…questo non è amore”, la settimana prossima continueranno gli incontri per agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire supporto alle vittime e fornire una corretta informazione su questi temi così delicati nonché migliorare l’azione di prevenzione per favorire una crescita educativa in opposizione a qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Ulteriormente, d’intesa con Vescovo Crociata e con il coordinamento del Vicario foraneo di Latina don Gianni Toni, proseguiranno i convegni organizzati nelle chiese cittadine per discutere di sicurezza con i poliziotti specializzati in materia di reati contro il patrimonio e la persona allo scopo di fornire consigli e suggerimenti a tutte quelle persone esposte a possibili rischi di frode e raggiri. Saranno illustrate le modalità d’azione e gli stratagemmi più utilizzati dai criminali per ingannare le malcapitate vittime.