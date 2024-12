Gira con coltello e sfollagente nel sottosella: denunciato 62enne a Fondi

Era partito come un normale controllo, poi l’impressionante scoperta sotto lo scooter. Durante un posto di blocco effettuato la sera del 2 dicembre, i Carabinieri di Fondi hanno fermato un uomo di 62 anni, residente in città e già noto alle forze di polizia. La perquisizione veicolare ha portato alla sorprendente scoperta di un coltello da macellaio e di uno sfollagente estensibile, nascosti nel vano sotto la sella dello scooter dell’uomo.

Il 62enne non ha saputo fornire una giustificazione valida per il possesso di tali armi, che sono state sequestrate. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, senza alcun motivo legittimo.

Il caso è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, mentre i Carabinieri proseguono nelle indagini per fare chiarezza sulla situazione.