San Felice, riqualificazione dell’area commerciale La Cona: incontro con gli operatori

Progetto di ammodernamento per l’area di La Cona, a San Felice Circeo. Particolare attenzione sarà destinata a viale Tittoni per rendere più competitivo ed attrattivo il cuore commerciale del territorio. La giunta del sindaco Schiboni ha tracciato le linee guida dei professionisti che hanno messo nero su bianco tutti i lavori e i miglioramenti che interesseranno l’area.

Quel progetto, ora in dirittura d’arrivo sarà presentato agli operatori e titolari delle attività commerciali in un incontro pubblico che si terrà il prossimo giovedì 16 gennaio alle 19.30 presso la Porta del Parco in piazza Lanzuisi.

L’incontro promosso dal sindaco e dal consigliere delegato ai lavori pubblici, Monia Di Cosimo, servirà a rendere partecipi gli operatori e per raccogliere eventuali osservazioni ai lavori da avviare. Tra gli interventi sono previsto il rifacimento dei marciapiedi, una nuova ed innovativa illuminazione pubblica e complementi di arredo urbano per una zona strategica per il commercio del territorio.

