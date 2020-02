Girava sul lungomare con una spranga, denunciato 78enne di Latina

Anziano 78enne di Latina è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi atti ad offendere. L’uomo è incappato nei controlli effettuati dai carabinieri di Borgo Grappa nella zona litoranea tra Fogliano e Sabaudia. Un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dei furti sul lungomare.

Il 78enne era stato notato aggirarsi con fare sospetto attorno alcuni veicoli in sosta; sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un tubo in metallo della lunghezza di 80 centimetri all’interno del bagagliaio dell’autovettura a lui in uso.

