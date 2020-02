Giro della Ciociaria Trofeo Bar da Franco, vince Giovanni Pinchieri

Domenica 2 febbraio, dinanzi allo Stabilimento FCA di Piedimonte San Germano, si è tenuta la seconda tappa del Giro della Ciociaria Trofeo Bar da Franco, che ha visto ai blocchi di partenza circa 100 atleti provenienti da Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, che si sono dati battaglia nelle due partenze, nella prima riservata alle categorie promozionali e over 55.

Qui, con una volata imperiosa e di forza, metteva tutti in riga, il portacolori Giovanni Pinchieri (leader di categoria). Così bissando e facendo sue le prime due gare della stagione: la prima lo ha visto vittorioso a Cassino nella prima tappa Gran premio d’inverno.

Nella seconda partenza riservata ai master under 44 e 45/54 anni, dopo essere stati protagonisti di una fuga ad otto atleti, i fratelli Mario e Roberto Cancanelli, per più di metà gara, quando a causa di disaccordo tra i fuggitivi venivano ripresi, pertanto gruppo compatto, i compagni del Team MB LAZIO Luisiano Cannizzaro e il Campione Nazionale in carica Massimo Costa che avevano fatto buona guardia per la predetta fuga dei Broters Cancanelli, avvicinandosi all’arrivo chiedevano al loro Presidente come si sentiva per disputare la volata, visto le sue doti di velocista.

All’ultimo giro prima provava ad anticipare tutti Mario Cancanelli, subito ripreso e allora era la volta di Costa che ci provava, ma a meno di 1,5 km all’arrivo veniva riassorbito dal Gruppo. A quel punto è partito Luisiano Cannizzaro, tornato alla corte dell’MB Lazio Ecco Liri da quest’anno dopo qualche anno di migrazione ad altri team, che si presentava sul rettilineo di arrivo con un margine di vantaggio sul gruppo di circa 200 metri e così poteva regalarsi e regalare una grande vittoria. Entrambi i vincitori hanno dedicato la vittoria al presidente Roberto Cancanelli e al patron Davide Papa.

Soddisfatto il presidente Cancanelli che ha voluto ringraziare tutti gli sponsor del team: Medstan (abbigliamento tecnologico per ciclismo) dell’Ing. Polizzi , tra l’altro sponsor ufficiale del Giro della Ciociaria assieme al maglificio sportivo per ciclismo dell’azienda D’aniello, Rocca Fun Factory di Genesio Rocca jr. , FCC di Palmisano Gerardo, Euronics Gruppo Tufano del suo rappresentante Luigi Muto, e la G&L Trainer Center Palestra di Sora.

Un successo dopo la presentazione del Team asd GS Master Bike Lazio Eco Liri 2020 , presso la sede della Eco Liri, di Sangiorgio a Liri, il 30 gennaio scorso. In quella sede il presidente Davide Papa aveva messo in risalto il suo orgoglio ad affiancare un Team come l’MB lazio Eco Liri da ormai quasi un ventennio e soprattutto aveva sottolineato l’immenso impegno profuso dagli atleti e del suo presidente Roberto Cancanelli, affinché si raggiungessero risultati di successo in campo nazionale e internazionale, tanto da affermare e definire l’unione e la collaborazione della sua azienda e il team: un binomio vincente.

Il presidente Cancanelli, dopo aver illustrato gli impegni organizzativi del Team (campionato nazionale CSAin Strada il 28 giugno ad Atina e il campionato nazionale Fondo il 10 maggio a Roccasecca nel Memorial Pasquale Cardellino e l’organizzazione del Giro della Ciociaria costituito da 25 tappe), aveva promesso di ripagare la fiducia riconfermata con altrettante soddisfazioni. Non è stato necessario attendere molto.

