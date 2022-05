Giro dell’Agro Pontino, 140 partecipanti per l’ottava tappa stagionale

Ha preso il via domenica scorsa l’ottava tappa stagionale del Giro dell’Agro Pontino con il 4° Trofeo Il Gatto e La Volpe – 2° Memorial Liquori Silverio, nonostante il meteo variabile e i nuvoloni che non hanno lasciato sperare nulla di buono, i 140 partecipanti sono arrivati entusiasti e con tanta voglia di correre presso i battenti della corsa.

L’organizzazione a cura della ASD Il Gatto e La Volpe, ha inserito in questo 4° Trofeo per il secondo anno il Memorial a Silverio Liquori, atleta tesserato per la società e per anni partecipante al giro.

Rimanendo nel comune di Terracina per la seconda domenica consecutiva, il direttore di corsa Lorenzo Quattrini, attendeva il dovuto e giusto controllo del Comando della Polizia Locale, che riscontrava il rispetto delle norme di sicurezza contenute nell’ordinanza autorizzativa della gara.

Prima Partenza

La prima Partenza, iniziava subito con delle medie elevate ad inanellare dei best lap. Solo due gli attacchi degni di nota, portati uno in solitaria da Angelo Cellini e l’altro da una coppia formata da Stefano Montini ed Alen Festugato. Ma gli atleti, non soddisfatti di viaggiare già ad elevate velocità, al 4° 5° e 6° giro decidevano di provare ad alzare ancor di più l’asticella e portare la media dei giri oltre i 43 orari. Complice anche un forte vento, il gruppo si spezzava in due tronconi, con circa 20 uomini davanti. Unica società rimasta fuori dai 20, l’Asd Terracina Cycling, che immediatamente provava a chiudere il gap. Ma purtroppo il tempo a disposizione rimaneva poco, in quanto poco prima dell’inizio dell’ultimo giro, una rovinosa caduta nella fuga non permetteva più il normale svolgimento della gara, prontamente sospesa.

Seconda Partenza

Partenza con inizio al cardiopalma, Dino Rossi, portacolori dell’Asd Veloteam Latina, piazzava immediatamente un “pronti e via” che riusciva a tenerlo in testa alla gara, in solitaria, per ben 3 giri. Ma una tacita coalizione del gruppo richiudeva lo svantaggio accumulato. Anche in questa partenza, l’alzarsi del vento caratterizzava i giri centrali. Al 5° giro un attacco di Gianluca Sarrecchia permetteva ad un gruppetto composto da Igino Alviti, Gianluca Battisti, Varroni Daniele, di evadere e guadagnare margine. Ma il gruppo non poteva permettersi il lusso di concedere altro spazio al quartetto e con una pronta reazione, riprendeva i fuggitivi prima che la gara venisse sospesa per una caduta verificatasi nella 1^ partenza.

“Siamo fortemente dispiaciuti ed amareggiati per come, purtroppo, sia dovuto finire l’evento organizzato dall’Asd Il Gatto & La Volpe – commentano dalla commissione ciclistica Opes – Il lavoro svolto dalla società è da incorniciare negli annali, location Braceria Matera n.5 perfettamente adeguata agli standard del giro, percorso sistemato e messo in totale sicurezza. Premiazione come mai ne abbiamo viste, sia in qualità che in quantità, con più di 75 premi. Purtroppo – spiegano – la caduta che si è verificata non ha permesso ne noi in qualità di commissione, ne al direttore di corsa, di far proseguire la gara sino a normale conclusione. Siamo onorati di avere questa società nel circuito e siamo pienamente convinti che il 5° trofeo che si terrà nel 2023, saprà ampiamente offuscare questa parentesi poco piacevole”.

La prossima tappa del Giro si terrà domenica 15 maggio 2022 con la Asd Fiormonti Team a Priverno.

