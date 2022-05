Isola di Ponza violata, sbancamenti e rifiuti a Chiaia di Luna

Sull’isola di Ponza sbancamenti non autorizzati e grosse aree di terreno di rimosse dove sono depositati scarti di opere di demolizione. E’ la scoperta del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina e della Stazione Carabinieri di Ponza, che hanno contestato le violazioni paesaggistiche e la gestione illecita dei rifiuti al committente dei lavori, segnalato alla Procura di Latina.

Le violazioni a “Chiaia di luna”, a ridosso di una delle più note spiagge dell’isola, dove i militari, hanno accertato la presenza di un vasto sbancamento di terreno, dove sono state asportate terre e rocce senza alcun titolo urbanistico, su due distinte aree per una superficie complessiva di circa 800 mq. Un azione rischiosissima in aree ad elevatissimo rischio geologico e vincolate dal punto di vista paesaggistico. Contestati le violazione del Testo Unico Edilizia e del c.d. “codice del paesaggio”.

Inoltre sulla stessa area è venuto fuori un deposito di rifiuti consistenti, per lo più, di terre e rocce da scavo e materiale proveniente da opere di demolizione, in violazione del Testo Unico Ambientale. Tutta l’area è stata posta sotto sequestro giudiziario oltre al mezzo meccanico, un escavatore, utilizzato presumibilmente per realizzare le opere. Controlli anche sull’isola di Palmarola, dove sono stati effettuati specifici accertamenti di carattere urbanistico.