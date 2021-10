Giro dell’Agro Pontino Opes, podio di Cellini e Alviti al VIII trofeo Asd Nettuno

L’undicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes ha arricchito ancora una volta le domeniche di sport dei territori locali.

Stavolta, ad andare in scena è stato il VIII Trofeo Asd Nettuno, che ha consegnato la vittoria a Angelo Cellini e Igino Alviti.

I ciclisti si sono sfidati su un percorso 70 km per le vie di Santa Maria con giri suddivisi in 10 km l’uno e ripetuti per 7 volte. Il plotone è partito da Borgo Santa Maria, proseguendo sulle strade Monfalcone, S.P. 42 Alta, S.P. 39 Lungomare Pontino, per rientrare poi su Strada Santa Maria. Due le partenze come da rito.

Nella prima gara, dal secondo giro in poi è subito fuga. A performare e vincere è stato Angelo Cellini della ASD Terracina Cycling che sale sul primo gradino del podio, seguito da Francesco Saccucci del Team Nardecchia Montini. La terza piazza va all’atleta della Veloteam Latina, Fabio Guratti.

Nella seconda partenza, arrivo in volata. A conquistare il primo posto è stato Alviti Igino della ASD Ciclistica Latina, secondo Sambucci Sandro de Il Gatto e La Volpe e terzo Zampa Roberto sempre del team Il Gatto e La Volpe.

“Anche questa tappa è andata a segno nel migliore dei modi – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina – siamo quasi al termine di questo incredibile percorso iniziato lo scorso maggio e che ci ha accompagnato per tante domeniche arricchendo di sport e colore i nostri luoghi. Un successo – conclude – testimoniato dalla partecipazione e dall’entusiasmo. Complimenti a tutti i vincitori di questa tappa e a tutti coloro che hanno preso e prendono parte alle nostre competizioni ciclistiche Opes, ma soprattutto alle società che si impegnano affinché le gare riescano al meglio”.

Ecco i piazzamenti di categoria di domenica 17 ottobre 2021 per ordine di arrivo.

Categoria rossa – fino a 37 anni:

Primo Cellini Angelo della ASD Terracina Cycling, secondo Saccucci Francesco della Team Nardecchia Montini, terzo Guratti Fabio della ASD Veloteam Latina. A seguire De Santis Matteo, Noro Francesco, Bencivenga Alfredo, Pantoni Manuel, Polidori Mattia, Farina Marco, Giuliani Danilo, Montini Stefano, Cimini Cristian, Impemba Angelo.

Categoria blu – dai 38 anni in poi:

Primo Soldi Giuseppe della ASD Veloteam Latina, secondo Picozza Gianpiero de Il Gatto e La Volpe, terzo Cardinale Ugo della ASD Peloso Team. A seguire Di Prospero Enzo, De Grandis Andrea, Bonesi Marco, Del Signore Fabrizio, Madaluni Luca, Marchionne Roberto, Papa Antonio, Campagna Luigi, Pagliaroli Andrea, Mattioli Danilo, Valentino Vincenzo, Marcuccio Massimiliano, Romaggioli Michele, Maggi Angelo, Orlacchio Antonio.

Categoria verde – fino ai 49 anni:

Primo Alviti Igino della ASD Ciclistica Latina, secondo Sarrecchia Gianluca della ASD Drago On Bike, terzo Longobardi Domenico della ASD Veloteam Latina. A seguire, Testa Roberto, Corsi Marco, Fadda Moreno, De Cicco Gennaro, Negri Stefano.

Categoria gialla – da 50 a 57 anni:

Primo Sambucci Sandro de Il Gatto e La Volpe, secondo Zampa Roberto de Il Gatto e La Volpe, terzo Peloso Massimo della ASD Peloso Team. A seguire Coccoluto Paolo, Di Magno Fernando, Pezza Marco, Fraiegari Massimiliano, Battisti Orlando, Riggi Fabrizio, Schivo Giuseppe, Dandini Arturo, Marsura Federico, Cardella Mario.

Categoria nera – dai 58 anni in su:

Primo Colozzi Mario della ASD Drago On Bike, secondo Gabellini Mariano della ASD Ciclistica Latina, terzo Ramoni Massimiliano della ASD Veloteam Latina. A seguire Moriconi Pasquale, Nardecchia Giuseppe, Leggeri Giorgio, Cocco Romolo, Serafini Alberto, Parisella Paolo, De Amicis Fabrizio, Gaviglia Bruno, Botticelli Renato.

Per gli aggiornamenti del circuito ciclistico “Giro dell’Agro Pontino” collegarsi su www.opeslatina.it o seguire i canali Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.