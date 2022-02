Giro dell’Agro Pontino Opes, ufficializzato il calendario gare 2022

Torna il giro dell’Agro Pontino targato Opes. Il circuito ciclistico che ormai da anni appassiona centinaia di sportivi, riparte a marzo con l’ufficializzazione di un calendario ricco di eventi.

Dopo una straordinaria e partecipata edizione 2021, largo a nuove avventure che saranno realizzate dai tanti organizzatori aderenti al giro.

Sono infatti ben 14 le differenti società che si cimenteranno con le loro squadre nell’impresa di solcare i più disparati territori dell’Agro Pontino sulle due ruote.

“Opes investe con costanza nel settore che sa coinvolgere appassionati ed amatori – commenta il vice presidente nazionale Opes Davide Fioriello – Siamo certi che la ripresa del Giro dell’Agro Pontino in primavera, darà nuovo slancio a tutto il comparto ciclistico, che anno dopo anno è sempre più accogliente e partecipato. Un in bocca al lupo a tutte le società partecipanti, un benvenuto alle nuove realtà aderenti e buon lavoro alla commissione ciclistica che con entusiasmo sta portando avanti questo grande progetto di sport che ci accompagnerà per tutto il 2022”.

Ed allora vediamo insieme quali saranno gli appuntamenti domenicali che interesseranno il tour del circuito Giro dell’Agro Pontino 2022.

Si partirà il 13 marzo con l’Asd Peloso Team sul territorio di Latina, il 20 marzo l’Asd Nettuno si cimenterà invece in un tracciato disegnato in zona Borgo Santa Maria e chiuderà il mese L’Asd Veloteam Latina il 27 marzo con la gara che si terrà a Doganella. Si apre il mese di aprile con l’Asd Ciclistica Latina che il giorno 3 realizzerà la sua gara nel capoluogo pontino. Avanti il 10 aprile con la asd Team Morichini Campion Bike a Pomezia, Centro Commerciale 16 Pini, poi lo stop di Pasqua e dritti al 24 aprile con la Asd Drago On Bike a Doganella. Veniamo al 1 maggio dove la Asd Terracina Cycling Veneta Group si cimenterà nell’organizzazione della gara in località Frasso. L’8 maggio ancora a Terracina con l’Asd il Gatto e La Volpe. Domenica 15 maggio si arriva a Priverno con l’Asd Fiormonti Team e chiude il mese il 29 maggio la Asd Sportland con la tappa di Aprilia. Inaugura giugno la Asd Center Bike a Velletri domenica 5 e si vola al 19 con l’Asd Paco Team ad Aprilia; ultima gara a Doganella il 26 giugno con l’Asd Bikelab Team Astolfi.

Si riprende dopo la pausa estiva il 18 settembre con una gara diretta dalla commissione Opes ed ancora il 25 settembre con l‘Asd Usc Nardecchia Montini Team a Sezze.

Il mese di ottobre chiuderà il circuito con l’unica tappa il giorno 2 a Pomezia con l’Asd Team Morichini Campion Bike.

“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto ed altrettanto consapevoli che per continuare a portare avanti questo progetto con alti standard qualitativi, c’è ancora molto da “pedalare”, come si suol dire in gergo ciclistico – commentano dalla commissione ciclistica – Crederci fortemente, continua a darci soddisfazioni, facendo aggiungere piccoli tasselli che fanno ogni anno evolvere e crescere il gruppo. Oramai 14 società e quasi 250 atleti iscritti, un service dedicato che cura e coadiuva i nostri presidenti per la migliore organizzazione delle loro gare, nel pieno rispetto delle disposizioni degli enti autorizzativi e delle norme di sicurezza. 16 gare a calendario che porteranno i nostri atleti a solcare tutte le strade del nostro fantastico Agro Pontino e quest’anno faremo anche capolino poco fuori verso la capitale. Auguriamo alle nostre società ed a tutti gli atleti iscritti, che possano divertirsi, ed agonisticamente scontrarsi, nel pieno rispetto di tutti”.

Il Giro dell’Agro Pontino si è ormai da anni insediato in seno alle attività ciclistiche della provincia, volto a valorizzare le bellezze del nostro territorio favorendone il turismo sportivo e con l’intento di diffondere la pratica sportiva del ciclismo. Un vero e proprio tour non solo sportivo, ma anche sensoriale. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com. Per restare aggiornati è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino.