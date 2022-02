Servizi straordinari dei carabinieri nel Sud pontino, 2 arresti e numerosi controlli

Continuano i controlli straordinari del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Latina, al fine di aumentare il livello di sicurezza nel sud pontino, i militari della Compagnia di Formia, collaborati da quelli del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, hanno svolto una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati.

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale, conseguendo diversi risultati: 135 veicoli controllati, 178 persone identificate, 15 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari eseguite con l’impiego di unità cinofile Santa Maria di Galeria, 2 persone segnalate alla competente autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti con conseguente sequestro di gr. 13 di hashish, due persone arrestate. In particolare: a conclusione di attività d’indagine, i militari della Stazione di Itri hanno dato esecuzione all’ordinanza di esecuzione delle pene detentive in carcere emessa nei confronti di un 23 enne di Itri, identificato, all’esito di mirata attività investigativa, quale autore di un furto perpetrato ai danni di un locale supermercato allorquando lo stesso peraltro era sottoposto agli arresti domiciliari, commettendo così anche il reato di evasione. La merce asportata dal negozio è stata recuperata e consegnata all’avente diritto. I militari della Stazione di Formia invece hanno raccolto una serie di elementi attraverso cui hanno identificato l’uomo, un campano di 52 anni, che nel mese di ottobre 2021, a Formia, si è impossessato di una bicicletta dal valore complessivo di euro 700 che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.