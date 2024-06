Giro dell’Agro Pontino, Rossi e Patruno conquistano Nettuno

Sono stati Renato Patruno della Maximo Bike Lab in prima partenza e Dino Rossi del Veloteam Latina in seconda partenza, a conquistare Nettuno nel I° Memorial Marta Raponi. La gara, valevole come dodicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino 2024 è stata corsa domenica 16 giugno sotto l’organizzazione della asd Fratelli Dell’Aguzzo.

“Si è svolta in una bella giornata di sole la dodicesima tappa del Giro dell’Agro Pontino, magistralmente organizzata dalla asd F.lli Dell’Aguzzo, new entry del circuito, che ha voluto dedicare la gara a Marta Raponi, venuta a mancare quasi due anni fa. È stato un bel momento commovente per tutto il ciclismo del posto sia per la dedica a Marta, sia per essere riusciti dopo tanti anni a riportare una gara nella terra di Nettuno, ormai da tempo non più protagonista come organizzazione nel mondo delle due ruote”.

1^ partenza

Gruppo compatto fino a metà gara, poi va via una fuga composta dagli atleti Giovannetti, Trovarelli, Patruno, Pantoni, Di Tolve e Dell’Aguzzo; dopo un giro rientra da solo sulla fuga Orlacchio Antonio. Si va tutti uniti fino all’arrivo dove un pò sfilacciati arrivano a disputare la volata che vince Patruno Renato Della Maximo – Bike Lab.

Classifiche categoria. Rossi: primo Patruno Renato Maximo – Bike Lab, secondo Dell’Aguzzo Giovanni F.lli Dell’Aguzzo e terzo Di Tolve Bruno Emme 2 Erre. Gialli: primo Giovannetti Andrea Ifi Bike, secondo Orlacchio Antonio Veloteam Latina e terzo Casciaro Carlo Alberto Polisportiva Etrusca. Celesti: primo Cacciotti Paolo Drago On Bike, secondo Rosi Marco Anzio Bike e terzo Riggi Pierfrancesco della Sgauzzoni.

2^ partenza

Seconda partenza senza grandi azioni degne di nota, la gara è stata serrata e controllata dalle squadre che avevano nelle loro fila i velocisti e che puntavano a fare il colpo nello sprint finale. Ne è uscita inevitabilmente una volata di gruppo che ha visto prevalere Rossi Dino della Veloteam Latina su Alviti Igino della Center Bike.

Classifiche categoria. Verdi: primo Alviti Igino della Center Bike, secondo Sarrecchia Gianluca Drago On Bike e terzo Sacchetti Alessandro della Asd Nettuno. Blu: primo Rossi Dino della Veloteam Latina, secondo Quaglia Marco della Polisportiva Etrusca e terzo Panzetta Renzo della Asd Sgauzzoni. Neri: primo Lauri Natalino della Asd Nettuno, secondo Campagna Luigi della Asd Drago On Bike e terzo Bondani Marco del Team Morichini Campion.

La prossima gara si terrà il 23 giugno a Priverno, sotto l’organizzazione della Asd Team Fiormonti.