Podismo, presentata ufficialmente la “We Run Latina”

Si è svolta questa mattina presso il Campo CONI di Latina, la conferenza stampa di presentazione della We Run Latina. Tutto è pronto per la 10 km che da quest’anno sarà valevole come gara nazionale tappa bronze Fidal, oltre che gara nazionale Uisp e Fispes.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, si terrà a Latina il prossimo sabato 10 settembre alle ore 19, con un percorso pianeggiante che si snoderà dal cuore della città.

A presenziare presso la struttura di via Botticelli, il neo rieletto Sindaco di Latina Damiano Coletta, il presidente Uisp Latina Andrea Giansanti, il presidente della We Run Latina Mirko Montin, il consigliere comunale Mauro Anzalone, il runners Alessio Cioeta. A moderare l’incontro Antonio Sorrenti.

Apre la conferenza stampa il Sindaco Damiano Coletta che commenta: “Questo evento rientra in un contesto, verso la quale Latina dovrebbe cercare di essere sempre più aperta, nonostante qualche disagio a livello cittadino, ma la disciplina della corsa restituisce qualcosa alla città, sia con la capacità di inclusione, sia nella promozione del turismo sportivo, oltre che favorire con l’educazione allo sport il livello di salute dell’individuo. Ringrazio in qualità di primo cittadino per il lavoro svolto fino ad ora per l’organizzazione dell’evento, perché l’attività amatoriale è il motore pulsante dello sport”.

Il percorso omologato interesserà le vie cittadine che saranno interdette momentaneamente al traffico. Si partirà da Corso della Repubblica davanti Palazzo M e si proseguirà su Piazza del Popolo dove sarà allestito palco e villaggio delle premiazioni. Si proseguirà su Via Armando Diaz, Largo Caduti di Nassiriya, Piazza della Libertà, Via delle Medaglie d’oro, Via Silvio Pellico, Via N. Sauro, Viale Michelangelo Buonarroti, Via Vincenzo Rossetti, Via Salvatore Tucci, Via Isonzo, Via Guglielmo Marconi, Corso della Repubblica e rientro in Piazza del Popolo.

Giampiero Trivellato presidente Fidal Latina commenta: “L’atletica in provincia è molto viva e la quinta edizione della We Run apre un settembre di fuoco per l’atletica che ci trova impegnatissimi nelle gare in pista a livello nazionale già dalla prossima settimana. Mi fa piacere che la We Run sia stata inserita come tappa bronze e sono certo che si realizzerà una bellissima giornata di sport per la città di Latina”.

Saranno 800 i pettorali mesi a disposizione, con maglia tecnica a maniche lunghe e medaglia a tutti i finisher. Previsti anche 60 premi di categoria, 5 assoluti M/F, montepremi italiani e 7 società premiate.

Il consigliere comunale Mauro Anzalone commenta: “I miei complimenti per l’organizzazione della gara che ha tutte le carte in regola per un evento di livello. Per Latina sarà una vetrina importante di ripartenza, con il battesimo di una 10 km omologata. Ed in merito l’impianto di via Botticelli commenta: “Qui al CONI si svolge un grande lavoro per l’atletica e sono pronti quasi 100mila euro per l’illuminazione della pista, che consentirà di potersi allenare nelle ore di buio. Pronto anche il bando per l’affidamento delle strutture sportive della nostra città”.

Il presidente della Uisp Latina Andrea Giansanti commenta: “Ringrazio tutti coloro che da mesi stanno spendendo energie per la gara in termini di permessi e riconoscimenti. Questo tipo di manifestazioni uniscono atleti di vertice ed amatori. Riunire tanti profili all’interno di una manifestazione è importante soprattutto in questo periodo storico e mi auguro che la gara di sabato rappresenti una pietra miliare con un percorso che ci porti ad una nuova normalità e socialità ed una capacità forte attraverso lo sport di unire le persone”.

Il presidente della We Run Mirko Montin chiude la conferenza: “Grazie prima di tutto ai nostri ragazzi perché stiamo realizzando un evento nazionale. Siamo ad una 5° edizione che non avrà nulla a che vedere con le precedenti, avremo in gara top runners di livello nazionale e tanti che cercheranno di migliorare le loro prestazioni. Si prevede un primo classificato sotto i 30 minuti. Grazie – conclude – al Sindaco Coletta che si è da subito messo a disposizione, al dirigente Passaretti con il comando della Polizia Municipale. Abbiamo cercato di realizzare una gara inclusiva, aprendola anche alla Fispes e ci auguriamo che possa crescere sempre di più”.

Si ricorda che le iscrizioni sono consentite solo ai possessori di tesserini Fidal, Runcard o Runcard-eps.