Il Comitato provinciale di Opes, organizzatore del circuito ciclistico Il Giro dell’Agro Pontino, con grande rammarico annuncia il congelamento della stagione sportiva 2019/2020.

Purtroppo il mondo dello sport, a mesi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica COVID19, vive ancora un periodo di incertezza e di perplessità per quanto riguarda il sano e corretto svolgimento delle attività sportive.

Il comitato pontino, nonostante il suo grande impegno nel sostenere continuamente lo sport in tutte le sue forme più disparate, oggi ha preso a malincuore la decisione più difficile ma la più giusta: congelare la stagione sportiva ciclistica del 2019 – 2020.

“Parlando a nome di tutto il Comitato Provinciale Opes Latina, tutti noi non vediamo l’ora di lasciarci alle spalle questa stagione – commenta Michele Romaggioli Responsabile del settore ciclismo di Opes – Oggi abbiamo preso una decisione difficile, ma giusta se pensiamo al domani. La sicurezza e la salute di tutti i partecipanti alle nostre manifestazioni sono le cose più importanti in questo momento e da qui ne deriva la nostra decisione di sospendere il circuito ciclistico de Il Giro dell’Agro Pontino per la stagione 2019-2020 – e conclude Romaggioli – Nonostante le difficoltà ed i terribili eventi che ci siamo trovati ad affrontare il Comitato di Opes non si arrende e continua a supportare il ciclismo pontino”.

La decisione presa, è stata ampiamente discussa dal team pontino di Opes insieme al responsabile Opes Ciclismo Michele Romaggioli, i quali hanno scelto di mettere al primo posto la salute e la sicurezza di tutti i migliaia di atleti che ogni anno partecipano al circuito ciclistico targato Opes, non esponendo loro e tutti i comitati organizzatori delle tappe a rischi legati all’emergenza sanitaria.

Nonostante la prematura sospensione delle attività ciclistiche il team de Il Giro dell’Agro Pontino si lascia alle spalle innumerevoli stagioni sportive che hanno visto la partecipazione di numerosissimi atleti provenienti da tutta la regione e non solo, i quali hanno ampiamente apprezzato tutte le location di svolgimento inserite nel fitto calendario di appuntamenti del circuito sportivo targato Opes Latina.

Non resta che rimanere sintonizzati su tutti i canali social del comitato di Opes Latina e Opes ciclismo su Instagram e Facebook oppure sul sito www.opeslatina.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità