Aprilia, stop alla rassegna Cinema sotto le Stelle: “Non è sicuro”

La rassegna “Cinema sotto le Stelle 2020” organizzata dalla Pro Loco di Aprilia è stata sospesa. Avrebbe dovuto tenersi fino al prossimo 30 agosto, ma sono stati gli stessi organizzatori a tirare il freno.

“A seguito di un’analisi accurata dell’attuale situazione, segnata dall’aumento dei contagi da Covid-19 nella nostra provincia e in ambito nazionale, considerate le nuove disposizioni emanate dal Governo e la Circolare ASL di Latina indirizzata ai sindaci del territorio, la Pro Loco di Aprilia, in accordo con l’amministrazione comunale, ha deciso di sospendere l’evento all’aperto “Cinema sotto le stelle 2020”” – hanno scritto sulla pagina Facebook.

“Nonostante l’impegno e le forze organizzative messe in campo – ha spiegato la Pro Loco – per svolgere la manifestazione rispettando tutte le disposizioni anti-contagio, si è convenuto che per eventi pubblici come il cinema all’aperto non sussistono più le condizioni di sicurezza e tutela della salute dei nostri concittadini, in quanto non si riesce a garantire un controllo adeguato dei comportamenti. Rammaricati per aver dovuto prendere tale decisione interrompendo una manifestazione che per la nostra città è da considerasi una tradizione, come sempre, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato”.