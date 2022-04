Giro dell’Agro Pontino, sul podio della sesta tappa Gabrieli e Cassetta

Si è svolta a gran successo la sesta tappa del circuito ciclistico Giro dell’Agro Pontino Opes, andata in scena domenica 24 aprile 2022 sotto la guida dell’Asd Drago On Bike alla presenza di ben 140 corridori. Sul podio Marco Gabrieli e Simone Cassetta.

“Un plauso a tutto il comparto ciclistico che sta dimostrando competenza, tenacia e professionalità – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes – Anche in questa gara abbiamo raggiunto numeri importanti che determinano l’ascesa del settore e confermano le potenzialità del Giro dell’Agro Pontino. Complimenti a tutti per questo sesto appuntamento realizzato ancora una volta a gran successo”.

Alle 8:55, il direttore di corsa Lorenzo Quattrini, fischiava il minuto di raccoglimento per l’XI Trofeo Drago On Bike, Memorial Guido Solazzi – Antonio Sarrecchia. Alle 9, si dava il via sotto un violento temporale che ha caratterizzato i primi 3 giri della gara.

“Altra prova del nove superata per il Giro dell’Agro Pontino Opes 2022 – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – più di metà gara corsa in condizioni meteo avverse, ma siamo soddisfatti per la grande riuscita dell’evento. Vogliamo a tal proposito ringraziare vivamente la Drago On Bike, società storica organizzatrice, Lorenzo Quattrini direttore di corsa, per l’ottima gestione non facile e tutti i 140 atleti che hanno corso e che responsabilmente hanno dato vita ad un evento privo di cadute”.

Nella prima partenza, un gruppo non curante della violenta pioggia, portava immediatamente la velocità ad un regime vertiginoso, tanto che i vari attacchi portati dagli uomini più attivi in gruppo, Angelo Impemba, Chialastri Marco, Bragazzi Davide, D’amico Gianluca, Casconi Paolo, Angelo Cellini e Davide Turchetta, non riuscivano a produrre nessuna fuga. Il gruppo si presentava così compatto ed aperto al 10° giro, pronto per una volata fulminea dominata dal portacolori del Team Astolfi Bikelab Gabrieli Marco, che regolava Pantoni Manuel Center Bike secondo, e Pannozzo Luca Terracina Cycling terzo.

La seconda partenza, che come la prima navigava per 3 giri sotto lo stesso violento temporale, vedeva il proprio epilogo al 7° giro, quando i 4 atleti, Cassetta Simone, Quattrini Mario, Leggeri Giorgio e Trunfio Pietro, piazzavano l’attacco giusto per portare via la fuga decisiva. All’8° giro Sarrecchia Gianluca e Fraiegari Massimiliano tentavano l’aggancio ai quattro di testa, ma il ritorno del gruppo riportava i due nei ranghi. Nel frattempo, a 2 km dall’arrivo, il quartetto di testa iniziava la roulette degli scatti e Simone Cassetta piazzava quello vincente che gli permetteva di tagliare il traguardo in solitaria. Lo sprint per il secondo e terzo posto vedeva rispettivamente Quattrini Mario e Giorgio Leggeri.

Tutte le foto ufficiali del Giro dell’Agro Pontino sono a cura di Foto4Go e sono consultabili QUI

Il Giro dell’Agro Pontino torna per le prossime due gare a Terracina zona La Fiora. La 7° tappa è il “Trofeo Memorial Davide Giuliani” e si terrà il domenica 1 maggio con l’asd Terracina Cycling Veneta Group. Restate aggiornati seguendo i canali dedicati al Giro dell’Agro Pontino sul sito www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.

Di seguito i primi 5 piazzamenti di categoria per ordine di arrivo.

Categoria Rossa

Gabrieli Marco Bike Lab – Team Astolfi Pantoni Manuel – Asd Center Bike Impemba Angelo – Team Fiormonti D’amico Gianluca – Asd Terracina Cycling Cammisola Vincenzo – Asd Terracina Cycling

Categoria Blu

Pannozzo Luca – Asd Terracina Cycling Bragazzi Davide – Asd Veloteam Latina Giordano Roberto – Asd Center Bike Cavaricci Daniele – Bike Lab – Team Astolfi Soldi Giuseppe – Asd Veloteam Latina

Categoria Verde

Corbi Marco – Bike Lab – Team Astolfi Alviti Igino – Asd Ciclistica Latina Pietrosanti Fabio – Asd Center Bike Cerroni Claudio – Asd Drago On Bike Ceci Luca – Il Gatto E La Volpe

Categoria Gialla

Cassetta Simone – Asd Ciclistica Latina Trunfio Pietro – Team Morichini Campion Di Magno Fernando – Asd Drago On Bike Sambucci Sandro – Asd Terracina Cycling Ciani Giuseppe – Asd Peloso Team

Categoria Nera